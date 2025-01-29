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عربي-دولي

ما جديد البرنامج النووي الإيراني؟

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:53
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أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيتها عباس عراقجي بحث البرنامج النووي الإيراني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الأربعاء، أن عراقجي وغروسي تبادلا الآراء حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية.
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وأضاف البيان أن عراقجي "مع تأكيده لرغبة إيران في مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها الدولية، شدد على ضرورة تجنب التسييس وطرح مواقف غير بناءة".

ودعا عراقجي مدير الوكالة الدولية "لعدم الخضوع للمطالب غير المبررة والضغوطات من جانب بعض الدول". (روسيا اليوم)
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