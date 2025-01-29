ما جديد البرنامج النووي الإيراني؟

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وجاء في بيان للخارجية الإيرانية في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الأربعاء، أن عراقجي وغروسي تبادلا الآراء حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية.وأضاف البيان أن عراقجي "مع تأكيده لرغبة إيران في مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها الدولية، شدد على ضرورة تجنب التسييس وطرح مواقف غير بناءة".ودعا عراقجي مدير الوكالة الدولية "لعدم الخضوع للمطالب غير المبررة والضغوطات من جانب بعض الدول". (روسيا اليوم)