إسرائيل ستطلق سراح 110 سجناء فلسطينيين الخميس

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ستطلق إسرائيل الخميس سراح 110 معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة «حماس»، وفق ما أعلن، اليوم (الأربعاء)، نادي الأسير الفلسطيني.وأوضح النادي في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصراً.هؤلاء المعتقلون سيتم إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن شابتين إسرائيليتين ومسن ألماني - إسرائيلي يبلغ 80 عاماً.كذلك من المفترض الإفراج في اليوم نفسه عن خمسة تايلانديين في إطار اتفاق الهدنة، إلا أن أسماء هؤلاء لم تعلن.إلى الآن تم الإفراج عن سبعة إسرائيليات منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل و«حماس» في 19 كانون الثاني، مقابل إطلاق سراح 290 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. (الشرق الأوسط)