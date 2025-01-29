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عربي-دولي

بداخلها 64 راكبا.. تحطم طائرة بعد اصطدامها بمروحية في واشنطن (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2025 | 22:12
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قالت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان بالعاصمة الأميركية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 19 جثة من أصل قرابة 64 راكبا بينهم  3 جنود كانوا على متن المروحية.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تستجيب لحادث تحطم طائرة على ما يبدو في نهر بوتوماك، في حين أشار البيت الأبيض إلى أن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية في الجو فوق واشنطن.
 
بدوره، أكّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يراقب الوضع بعد حادث الطائرة.
 
وقال في بيان مقتضب اليوم الخميس، إنه "تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع". وأردف قائلا: فليبارك الله أرواح الضحايا"

كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجل الانقاذ.

وختم مشددا على أنه يتابع الموقف، واعدا بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.

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وحسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن "عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية".

وقال المطار في وقت متأخر إن جميع عمليات الإقلاع والهبوط توقفت حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة.
 
في السياق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أننا "نقف على أهبة الاستعداد لدعم التحقيق بالاصطدام في الجو بالقرب من مطار ريغان بواشنطن"، في حين أشارت شرطة واشنطن إلى أن قوارب إطفاء تشارك في عملية الإغاثة في نهر بوتوماك.

من جهته، قال أكّد البنتاغون أنّ المروحية المنكوبة تابعة للجيش من طراز UH-60، أضاف:"  نعمل مع المسؤولين المحليين وسنقدم معلومات إضافية حول الحادث بمجرد توفرها".

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