بداخلها 64 راكبا.. تحطم طائرة بعد اصطدامها بمروحية في واشنطن (فيديو)

قالت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان بالعاصمة الأميركية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 19 جثة من أصل قرابة 64 راكبا بينهم 3 جنود كانوا على متن المروحية.



وذكرت إدارة شرطة العاصمة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تستجيب لحادث تحطم طائرة على ما يبدو في نهر بوتوماك، في حين أشار البيت الأبيض إلى أن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية في الجو فوق واشنطن.

بدوره، أكّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يراقب الوضع بعد حادث الطائرة.





كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجل الانقاذ.



وختم مشددا على أنه يتابع الموقف، واعدا بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.



BREAKING🚨: A helicopter and a commercial jet collided mid-air while approaching Ronald Reagan Washington National Airport. Rescue operations involving boats are currently searching the Potomac River. pic.twitter.com/YVoivu8ohI — Officer Lew (@officer_Lew) January 30, 2025 Advertisement

وحسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن "عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية".

BREAKING: Video shows a massive emergency response after a reported crash at Ronald Reagan Washington National Airport in Virginia.



All takeoffs and landings at the airport have been halted. https://t.co/l44d7gTCtg pic.twitter.com/eGpb1cGyx7 — ABC News (@ABC) January 30, 2025

وقال المطار في وقت متأخر إن جميع عمليات الإقلاع والهبوط توقفت حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة. وقال في بيان مقتضب اليوم الخميس، إنه "تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع". وأردف قائلا: فليبارك الله أرواح الضحايا"كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجل الانقاذ.وختم مشددا على أنه يتابع الموقف، واعدا بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.وحسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن "عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية".وقال المطار في وقت متأخر إن جميع عمليات الإقلاع والهبوط توقفت حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة.

في السياق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أننا "نقف على أهبة الاستعداد لدعم التحقيق بالاصطدام في الجو بالقرب من مطار ريغان بواشنطن"، في حين أشارت شرطة واشنطن إلى أن قوارب إطفاء تشارك في عملية الإغاثة في نهر بوتوماك.



من جهته، قال أكّد البنتاغون أنّ المروحية المنكوبة تابعة للجيش من طراز UH-60، أضاف:" نعمل مع المسؤولين المحليين وسنقدم معلومات إضافية حول الحادث بمجرد توفرها".