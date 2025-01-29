Advertisement

عربي-دولي

ترامب بعد حادثة طائرة واشنطن: فليبارك الله أرواح الضحايا

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1313346-638738147145680579.png
Doc-P-1313346-638738147145680579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يراقب الوضع إثر تحطم طائرة مدنية تقل 60 راكباً، جراء اصطدامها بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.
 
وقال في بيان مقتضب اليوم الخميس، إنه "تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع". وأردف قائلا: "فليبارك الله أرواح الضحايا"
Advertisement

كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجل الانقاذ.

وختم مشددا على أنه يتابع الموقف، واعدا بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:58 | 2025-01-30
00:56 | 2025-01-30
00:45 | 2025-01-30
00:25 | 2025-01-30
23:57 | 2025-01-29
23:43 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24