ترامب بعد حادثة طائرة واشنطن: فليبارك الله أرواح الضحايا

أكّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يراقب الوضع إثر تحطم طائرة مدنية تقل 60 راكباً، جراء اصطدامها بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

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وقال في بيان مقتضب اليوم الخميس، إنه "تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع". وأردف قائلا: "فليبارك الله أرواح الضحايا"كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجل الانقاذ.وختم مشددا على أنه يتابع الموقف، واعدا بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.