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عربي-دولي
هذا عدد ركاب الطائرة الأميركية المنكوبة والمروحية المحطمة
Lebanon 24
29-01-2025
|
23:43
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أكدت الخطوط الجوية الأميركية أن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بطائرة مروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني قرب واشنطن.
ولم يتضح على الفور مصير من كانوا على متن الطائرتين.
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ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادث بـ"المروع" مضيفا: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء الحادث.
وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.
من جانبه، قال مسؤول أميركي إن 3 جنود بالجيش الأميركي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.
وأفادت قناة "إن بي سي" بانتشار جثتين على الأقل من نهر بوتوماك عقب الحادث.
ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).
وكانت طائرة الركاب في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس.
إلى ذلك، أعلن مطار ريغان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.(سكاي نيوز)
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