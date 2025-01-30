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عربي-دولي

بعد الزلزال الذي أحدثه في قطاع الذكاء الاصطناعي.. تسريب بيانات حساسة لـ"ديب سيك"

Lebanon 24
30-01-2025 | 00:58
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أعلنت شركة ويز لأمن الانترنت في نيويورك إنها عثرت على كمية كبيرة من البيانات الحساسة من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" بعد أن تُركت متاحة على الإنترنت عن غير قصد.

وفي منشور الأربعاء، قالت ويز إن عمليات مسح البنية التحتية في "ديب سيك" أظهرت أن الشركة تركت عن طريق الخطأ أكثر من مليون سطر من البيانات غير مؤمنة.
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وشملت المعلومات مفاتيح رقمية للبرامج وسجلات الدردشة التي يبدو أنها تلتقط الطلبات المرسلة من المستخدمين إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني للشركة.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ويز إن "ديب سيك" تحركت سريعا لتأمين البيانات بعد أن نبهتها شركته.

وأضاف آمي لوتواك، المؤسس المشارك لشركة ويز "لقد حذفوها في أقل من ساعة. لكن كان من السهل جدا العثور عليها ونعتقد أننا لسنا الوحيدين الذين عثروا عليها". (سكاي نيوز)

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