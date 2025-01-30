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عربي-دولي

لم يكن كما يشتهيه.. وزير النقل الأميركي الجديد يفتتح أول يوم عمل له بمأساة!

Lebanon 24
30-01-2025 | 01:04
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افتتح وزير النقل الأميركي شون دافي عمله على وقع مأساة تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركين إير لاينز"، تقل 64 شخصاً، إثر اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية، وسقوطها مشتعلة في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان.
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فيما أعلن لاحقا أنه يتواجد حاليًا في مقر إدارة الطيران الفيدرالية في العاصمة واشنطن لمتابعة الحادث.

سلامة الطيران
وكان دافي ناقش خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، قبل أيام قليلة، مخاوف تتعلق بسلامة الطيران. وقال إن إحدى أولوياته القصوى ستكون معالجة نقص مراقبة الحركة الجوية.

كما شدد خلال جلسة الستماع على أن مسألة سلامة الطيران على رأس أولوياته. وأضاف قائلا إن البلاد تحتاج إلى المزيد من مراقبي الحركة الجوية.

إلى ذلك، أكد أنه يجب تحديث أنظمة السلامة عبر استخدام أحدث التقنيات. وقال:" سأعمل مع الكونغرس وإدارة الطيران الفيدرالية لاستعادة الثقة العالمية في شركة بوينج وضمان سلامة أجوائنا". (العربية)


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