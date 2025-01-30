بعد رفع الحظر عن شحنات الأسلحة... وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر نظيره الأميركي

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تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع نظيره الأميركي الجديد بيت هيغسيث، وشكره على رفع الحظر عن شحنات الأسلحة التي علقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لإسرائيل.وبحسب بيان صادر عن مكتب كاتس، فقد هنأ الأخير نظيره الأميركي هيجسيث على توليه المنصب، و"شكره على التزام الولايات المتحدة وجهودها للعمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".وجاء في البيان: "ناقش الجانبان تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز المصالح المشتركة، في ضوء إنجازات إسرائيل في الحملة ضد إيران ووكلائها"، مشيرا إلى أنهما قررا "الحفاظ على الاتصال المباشر والاجتماع قريبا".وكان وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، كشف في أيار 2024 أن قرار بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.وقبل أيام، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84. (روسيا اليوم)