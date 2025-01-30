بالصور.. العثور على طائرة الركاب المنكوبة في واشنطن مشطورة قسمين

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عثرت فرق الإنقاذ على طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية عسكرية فوق مطار ريغان بواشنطن في مياه نهر مجاور، وقد انشطرت إلى قسمين، حسب ما نقلت قناة "NBC" عن مصادر لم تسمها.وفي سياق متصل، ذكرت سفارة روسيا الاتحادية في الولايات المتحدة لوكالة "ريا نوفوستي" أنها تتحقق مما إذا كان هناك أي مواطنين روس بين ضحايا الحادث الجوي.وكانت هيئة الطيران الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن حادثة اصطدام بين طائرة ركاب من طراز "Bombardier CRJ700" على متنها 60 راكبا و4 من أفراد من الطاقم، ومروحية عسكرية من طراز "Sikorsky H-60".