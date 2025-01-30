Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. العثور على طائرة الركاب المنكوبة في واشنطن مشطورة قسمين

Lebanon 24
30-01-2025 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1313427-638738248909425981.jpg
Doc-P-1313427-638738248909425981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثرت فرق الإنقاذ على طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية عسكرية فوق مطار ريغان بواشنطن في مياه نهر مجاور، وقد انشطرت إلى قسمين، حسب ما نقلت قناة "NBC" عن مصادر لم تسمها.

وفي سياق متصل، ذكرت سفارة روسيا الاتحادية في الولايات المتحدة لوكالة "ريا نوفوستي" أنها تتحقق مما إذا كان هناك أي مواطنين روس بين ضحايا الحادث الجوي.
Advertisement

وكانت هيئة الطيران الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن حادثة اصطدام بين طائرة ركاب من طراز "Bombardier CRJ700"  على متنها 60 راكبا و4 من أفراد من الطاقم، ومروحية عسكرية من طراز "Sikorsky H-60".
 
وسقطت طائرة شركة "أميركان إيرلاينز" في النهر المجاور لمطار رونالد ريغان الوطني وهرعت فرق وقوارب الإنقاذ إلى المكان.

واستبعدت السلطات الأميركية فرضية العمل الإرهابي أو الإجرامي في الكارثة الجوية.

وفي أحدث إحصائية لضحايا الكارثة الجوية أفادت وسائل إعلام أميركية بانتشال 19 جثة حتى الآن من النهر الذي سقطت فيه الطائرة المدنية بينما ذكر البنتاغون أن 3 جنود قتلوا في المروحية التي كانت تنفذ جولة تدريبية. (روسيا اليوم)
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-01-30
09:34 | 2025-01-30
09:14 | 2025-01-30
09:10 | 2025-01-30
09:00 | 2025-01-30
08:59 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24