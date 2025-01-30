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وبحسب الموقع، "على الرغم من الأدلة المتزايدة من محققي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان، تواصل أبو ظبي اعلان الحياد كجهة فاعلة إنسانية. ومع ذلك، تم الطعن في هذا الادعاء بشكل مباشر على أعلى مستويات الحكومة الأميركية.وخلال جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ، اتهم وزير الخارجية ماركو روبيو الإمارات العربية المتحدة صراحةً "بدعم كيان يرتكب إبادة جماعية بشكل علني". في المقابل، لقد أصبح دور مصر في دعم القوات المسلحة السودانية والحكومة التي يقودها الجيش في بورتسودان واضحًا بشكل متزايد. ففي أيلول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على "أهمية عدم وضع الجيش الوطني السوداني في نفس فئة أي طرف آخر" خلال مؤتمر صحفي مع سلف روبيو، أنتوني بلينكن. وأقر عبد العاطي مؤخرا بالتزام مصر "بدعم قدرات الجيش السوداني" والقيام بذلك بالتنسيق مع شركائها الأمنيين الناشئين في منطقة القرن الأفريقي وإريتريا والصومال".وتابع الموقع، "على الرغم من تحالفهما بشأن معظم القضايا الإقليمية، تجد مصر والإمارات العربية المتحدة نفسيهما على جانبين متعارضين في حرب السودان. وبعد صعوده إلى السلطة في عام 2013، اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على الدعم الاقتصادي.وقد عمقت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا علاقاتها مع مصر من خلال استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط للسياحة، مما يوفر شريان حياة اقتصاديا حاسما لنظام السيسي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاستثمار الضخم، تظل مصر غير قادرة على التوافق مع نهج أبو ظبي تجاه السودان. أما بالنسبة لمصر، يمثل الجيش، وليس قوات الدعم السريع، حصن الاستقرار على طول حدودها الجنوبية. ويتعزز هذا المنظور من خلال نمط تحركات اللاجئين السودانيين".وأضاف الموقع، "إن المخاطر التي تواجه مصر وجودية، حيث تدير مصر تدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ نيسان 2023، وهو ما يشكل الآن أكبر مجتمع للاجئين في البلاد. ومن المحتمل أن يؤدي الفشل الكامل للدولة في السودان إلى إرسال ملايين آخرين عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن أمن مياه النيل في مصر معلق في الميزان، فقد أدى الفراغ في السلطة في السودان إلى تقويض موقف مصر التفاوضي بشكل كبير في مواجهة إثيوبيا، منافستها القديمة في حوض النيل. وظل السودان حليفًا رئيسيًا لمصر في مواجهة التهديد الذي يشكله سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفي بيان صدر مؤخرًا، عزز وزير الخارجية السوداني علي يوسف هذا التحالف، متعهدًا بأن "السودان سيقف إلى جانب مصر" ومشيرًا بشكل ينذر بالسوء إلى أن خيار الحرب كان على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، مع انزلاق السودان إلى حرب أهلية وإضعاف موقف مصر التفاوضي، اغتنمت دول حوض النيل الفرصة لتعزيز مصالحها".وبحسب الموقع، "في تطور مهم، دخل اتفاق الإطار التعاوني حيز التنفيذ مؤخرا مع انضمام جنوب السودان بشكل غير متوقع في تموز الماضي. وتتحدى الاتفاقية المعاهدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي كانت لصالح مصر والسودان من خلال إدخال مبدأ "الاستخدام العادل" الذي يعود بالنفع بشكل كبير على دول المنبع مثل إثيوبيا. ونتيجة لموقفها الضعيف على النيل، تحركت مصر بدلاً من ذلك نحو بناء بنية أمنية إقليمية تحيط بإثيوبيا، وتشكيل تحالف أمني مع الصومال وإريتريا. ومن الأهمية بمكان أن وزير الخارجية المصري صرح بأن القاهرة ستستخدم هذا التحالف الأمني لمساعدة الجيش السوداني في مكافحة "الإرهاب". وعلى الرغم من الدعم الواسع لقوات الدعم السريع، فقد تقوضت الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في السودان بشكل كبير بسبب فشل المجموعة شبه العسكرية في السيطرة على البلاد".وتابع الموقع، "تركزت خطة الإمارات العربية المتحدة على استغلال تجارة الذهب في السودان وتعزيز أمنه الغذائي من خلال الاستحواذ على الأراضي من قبل الشركات المرتبطة بالدولة. وكان تطوير ميناء أبو عمامة الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار على ساحل البحر الأحمر السوداني، والذي صُمم لربط المناطق الزراعية بمحطة تصدير، ويتماشى مع الاستراتيجية البحرية الإقليمية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويكمل عمليات الموانئ في الدول المجاورة، محورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية. ومع ذلك، أدى الصراع المستمر إلى إخراج هذه الخطط عن مسارها، حيث ألغى السودان رسميًا صفقة الميناء وأعلن وزير المالية السوداني أنه "بعد ما حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على البحر الأحمر". وعلاوة على ذلك، كشفت حرب السودان عن تباعد كبير في الرؤى بين مصر والإمارات العربية المتحدة".وأضاف الموقع، "تنظر مصر إلى القوات المسلحة السودانية باعتبارها العمود الفقري المؤسسي الحاسم للدولة السودانية، وهو ما يعكس نموذج الحكم العسكري الخاص بها. وبالتالي، تلتزم القاهرة التزاما راسخا بضمان استقرار القوات المسلحة السودانية وتهدف إلى وضعها كقوة رائدة في أي حكومة مستقبلية في السودان. وتستبعد هذه الرؤية مشاركة الجماعات شبه العسكرية مثل قوات الدعم السريع، التي تخشى مصر أن تعيد إشعال الصراع على حدودها الجنوبية. وفي المقابل، تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى السودان في المقام الأول من خلال عدسة استخراجية، تسعى إلى الوصول الاستراتيجي إلى الموارد الحيوية للبلاد. وفي هذا الإطار، تعمل قوات الدعم السريع كأداة محورية لاستخراج الموارد".وختم الموقع، "هناك فرصة للولايات المتحدة للاستفادة من نفوذها الدبلوماسي في التوسط بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وتشجيع حلفائها على إيجاد أرضية مشتركة ومنع السودان من الانزلاق إلى مزيد من الأزمة".