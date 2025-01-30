20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحقيقات حادثة اصطدام طائرة الركاب في واشنطن.. هل من بصمات إرهابية؟
Lebanon 24
30-01-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن فتح تحقيق فوري في حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن، مشددًا على أن الجيش ووزارة الدفاع يتوليان متابعة تفاصيل الحادث.
من جهته، استبعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أي شبهة إرهابية، حيث نقلت NBC عن مسؤول رفيع في المكتب تأكيده أن لا مؤشرات على تورط أي تنظيم إجرامي أو إرهابي، مضيفًا أن فرق المكتب مستعدة للمساهمة في التحقيقات إذا لزم الأمر.
Advertisement
وفي وقت سابق أكد "البنتاغون" أن 3 جنود من الجيش الأميركي كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بالطائرة وكانت في رحلة تدريبية.
وفي المقابل تم انتشال 19 جثة لضحايا تحطم الطائرة المدنية التي سقطت في نهر مجاور للمطار ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وبكثافة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام عن مذكرة توقيف بحق علي حجازي.. ما القصة؟
Lebanon 24
كلام عن مذكرة توقيف بحق علي حجازي.. ما القصة؟
16:22 | 2025-01-29
29/01/2025 04:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا بحفل أسطوري.. هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عن زوجها بعد أشهر من ارتباطهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزوجا بحفل أسطوري.. هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عن زوجها بعد أشهر من ارتباطهما؟ (فيديو)
00:01 | 2025-01-30
30/01/2025 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها
Lebanon 24
في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها
05:17 | 2025-01-30
30/01/2025 05:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من "الضمان"
Lebanon 24
خبرٌ سار من "الضمان"
15:32 | 2025-01-29
29/01/2025 03:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرية لبنانية" تخيف إسرائيليين: "حزب الله" راقبنا منها!
Lebanon 24
"قرية لبنانية" تخيف إسرائيليين: "حزب الله" راقبنا منها!
14:15 | 2025-01-29
29/01/2025 02:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-01-30
ماذا تبقى من المرحلة الأولى في اتفاق غزة؟
09:34 | 2025-01-30
مكتب نتنياهو: حصلنا على تعهدات من الوسطاء لضمان سلامة الرهائن
09:14 | 2025-01-30
رسالة من حماس لإسرائيل.. هذ ما جاء فيها
09:10 | 2025-01-30
مطار عربي يُحقّق رقماً قياسيّاً في أعداد المسافرين
09:00 | 2025-01-30
آخرها حصل اليوم.. تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في أميركا
08:59 | 2025-01-30
الشيباني: ناقشنا مع قطر إعادة الإعمار في سوريا
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
30/01/2025 17:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
30/01/2025 17:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
30/01/2025 17:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24