تحقيقات حادثة اصطدام طائرة الركاب في واشنطن.. هل من بصمات إرهابية؟

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أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن فتح تحقيق فوري في حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن، مشددًا على أن الجيش ووزارة الدفاع يتوليان متابعة تفاصيل الحادث.من جهته، استبعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أي شبهة إرهابية، حيث نقلت NBC عن مسؤول رفيع في المكتب تأكيده أن لا مؤشرات على تورط أي تنظيم إجرامي أو إرهابي، مضيفًا أن فرق المكتب مستعدة للمساهمة في التحقيقات إذا لزم الأمر.وفي وقت سابق أكد "البنتاغون" أن 3 جنود من الجيش الأميركي كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بالطائرة وكانت في رحلة تدريبية.وفي المقابل تم انتشال 19 جثة لضحايا تحطم الطائرة المدنية التي سقطت في نهر مجاور للمطار ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وبكثافة. (روسيا اليوم)