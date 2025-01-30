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استعدادات تسليم الأسرى الإسرائيليين انتهت.. ونشر فيديو ليهود وموزيس

Lebanon 24
30-01-2025 | 02:53
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أكدت مصادر وشهود أن مسلحين من حركة حماس والجهاد ولجان المقاومة الشعبية وصلوا إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم رهائن إسرائيليين، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد على تيليغرام، إن الحركة "أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وجادي موزيس. وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".
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ومن المتوقع إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين، الخميس، مقابل 110 معتقلين فلسطينيين.

ونشرت حركة الجهاد فيديو للرهينتين الإسرائيليين على تيليغرام قبل إطلاق سراحهما.(سكاي نيوز)

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