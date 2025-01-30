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عربي-دولي

رئيس فلسطين يشيد بموقف مصر من "تطهير غزة"

Lebanon 24
30-01-2025 | 02:59
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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره العميق لموقف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي جدد التأكيد على رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.


وفي برقية رسمية بعث بها إلى الرئيس المصري، ثمّن عباس موقف القاهرة التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفضها "الظلم" الواقع على الشعب الفلسطيني.
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وأكد أن هذا الموقف يأتي متوافقا مع القانون الدولي، ويؤكد تمسك الفلسطينيين بأرضهم وصمودهم ضد أي محاولات للتهجير، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).


كما أشاد عباس بـ"دعم مصر المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساعيها لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي تثبيت وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء استلام السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح، تمهيدا لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. (سكاي نيوز)
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