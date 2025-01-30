أسرت في أول يوم عمل لها.. تفاصيل جديدة عن المجندة الإسرائيلية أغام بيرغر

Advertisement

أفرج اليوم عن المجندة الإسرائيلية أغام بيرغر البالغة من العمر 20 عاماً، وهي أول أسيرة يتم إطلاق سراحها اليوم، وذلك بعد أكثر من 16 شهراً من الأسر لدى حركة حماس.ماذا نعرف عنها؟أسرت أغام في 7 تشرين الأول 2023، بعد يوم واحد فقط من بدء مهمتها كمراقبة عسكرية في موقع نحال عوز، الواقع بالقرب من قطاع غزة.وفي لقطات نشرت حينها، شوهدت أغام بوجه ملطخ بالدماء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الدماء لها أم من زملائها الجنود الذين قتلوا في الملجأ بجانبها.فيما كانت أغام آخر المراقبات الخمس المتمركزات في نحال عوز التي بقيت في الأسر، بحسب تقرير لموقع "Jfeed".في حين تم الإفراج عن زملائها الجنود ليري الباغ، ونعمة ليفي، وكارينا أرييف، ودانييلا جلبوع في الأشهر التالية، حيث ظلت أغام في الأسر، مما أثار يأس عائلتها.أسرت بيوم عملها الأولوأسرت هذه المجندة الإسرائيلية بشكل غير متوقع، وفق تقارير إسرائيلية. ففي الأصل، كان من المقرر أن يتم تعيينها في منطقة "كيرم شالوم"، ولكن في اللحظة الأخيرة تم تغيير مهمتها إلى "نحال عوز".في يومها الأول في البؤرة الاستيطانية، أسرت لدى حماس برفقة زملائها، ونشرت عائلتها لقطات من الحادث لاحقا. وفي الفيديو، شوهدت أغام وزملاؤها الجنود وهم يؤخذون أسرى.تسليم 3 أسرىيذكر أن الجيش الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه تسلم أغام بيرغر من الصليب الأحمر بعدما أطلقت سراحها حركة حماس في قطاع غزة. وأضاف في وقت لاحق أنها أصبحت في الأراضي الإسرائيلية. (العربية)