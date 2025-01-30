تحديد هويّة شخصين كانا على متن الطائرة الأميركيّة المنكوبة... هذه جنسيتهما

بينما لا تزال عمليات البحث عن ناجين في نهر بوتوماك جارية، إثر تحطم طائرة مدنية تقل 60 راكباً، جراء اصطدامها بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن، أعلنت روسيا أخباراً حزينة.

Advertisement

فقد أكد مصدر رسمي أن بطلي العالم بالتزلج على الجليد من المنتخب الوطني الروسي، يفغينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف، كانا على متن الطائرة التي تحطمت في واشنطن، وفقا لوكالة "تاس".



وأضاف المصدر: "كان المدربان يفغينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف على متن الطائرة التي تحطمت".

وأكد أن مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية قد لفت إلى أن البيانات الصادرة عن السلطات الأميركية تشير لعدم وجود ناجين في حادث اصطدام طائرة الركاب والمروحية.



كذلك شدد على أن الدبلوماسيين الروس يواصلون تحديد المعلومات حول وجود مواطنين روس على متن الطائرة.



وكانت طائرة PSA تعمل برقم الرحلة 5342 لصالح الخطوط الجوية الأميركية، وأقلعت من ويتشيتا، في كانساس وعلى متنها 60 راكبًا وأربعة أفراد من الطاقم.

وفاز كل من شيشكوفا (52 عاماً) وناوموف (55 عاماً)، ببطولة العالم في عام 1994، كما فازا بميداليات فضية وبرونزية في بطولة العالم في التزلج الثنائي، وبميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية في بطولة أوروبا.



وحققا الفوز في نهائي جائزة الاتحاد الدولي الكبرى للتزلج موسم 1995/96، وقد تحول كل من شيشكوفا ونوموفا إلى ممارسة التدريب، وعاشا في الولايات المتحدة منذ عام 1998. (العربية)