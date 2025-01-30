أمير قطر يصل دمشق ويلتقي الشرع

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى سوريا.





وكان في مقدمة مستقبلي الأمير لدى وصوله مطار دمشق الدولي، أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، ومحمد البشير رئيس الحكومة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين، ومرهف أبو قصرة وزير الدفاع وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية في دمشق.

Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وفدا رسميا يرافق أمير قطر في هذه الزيارة.



وهذه أول زيارة يجريها قائد دولة إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية. (سكاي نيوز عربية)