آخرها حصل اليوم.. تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في أميركا

استعرض موقع "سكاي نيوز عربية"، بعد حادثة اصطدام طائرة أميركية بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن، أخطر حوادث تحطم الطائرات الأميركية في التاريخ الحديث.



12 شباط 2009: تحطمت طائرة "بومباردييه" تابعة لشركة "كولجان" كانت متجهة من نيويورك إلى بلدة بوفالو الصغيرة، مما أسفر عن مقتل 49 راكبا كانوا على متنها.

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27 آب 2006: استخدمت طائرة نقل إقليمية مدرجًا غير مضاء، بدلاً من المدرج المخصص، وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ليكسينغتون بولاية كنتاكي، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصا كانوا على متنها.



19 كانون الأول 2005: تحطمت طائرة مائية من طراز "جرومان جي-73" تديرها شركة "أوشن إيرويز"، تربط بين ميامي وجزيرة في جزر الباهاما، في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم و18 راكبا.

19 تشرين الأول 2004: تحطمت طائرة "جت ستريم" 32 تابعة لشركة "أميركان كونيكشن" بالقرب من كيركسفيل بولاية ميسوري بسبب ضعف الرؤية، قُتل الطياران و11 من أصل 13 راكبا.



8 حزيران 2003: تحطمت طائرة "بيتشكرافت" 1900 تابعة لشركة "يو إس إيرويز"، كانت تحلق بين شارلوت بولاية نورث كارولينا وغرينفيل بولاية ساوث كارولينا، بعد وقت قصير من إقلاعها، قُتل الطياران والركاب التسعة عشر على متنها.



12 تشرين الثاني 2001: بعد شهرين من هجمات 11 سبتمبر، تحطمت طائرة إيرباص إيه-300 تابعة لشركة أميركان إيرويز، كانت تحلق من نيويورك إلى سانت دومينغو، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جون إف كينيدي، قُتل الركاب البالغ عددهم 251 راكبا وتسعة أفراد من الطاقم، وعلى الأرض، دُمر أو تضرر العديد من المنازل، ومات خمسة من السكان.



13 كانون الأول 1982: اصطدمت طائرة بوينغ 737-222 تابعة لشركة طيران فلوريدا بجسر فوق نهر بوتوماك قبل أن تتحطم في النهر بعد إقلاعها مباشرة أثناء عاصفة ثلجية، أدى الحادث إلى مقتل 78 شخصًا بما في ذلك أربعة سائقين كانوا على الجسر.