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عربي-دولي

ماذا تبقى من المرحلة الأولى في اتفاق غزة؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:00
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ذكرت "العربية" عن انقضاء 12 يوماً من المدة المحددة للمرحلة الأولى في اتفاق غزة والتي تبلغ 42 يوماً حيث تبقى منها 30 يوماً.
 
وخلال الأيام الماضية تبادلت إسرائيل وحماس عدداً من الأسرى، كما عاد سكان القطاع إلى الشمال.
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وعلى صعيد الأسرى تبقى 26 محتجزا إسرائيليا بينهم 8 جثث، أما على صعيد الأسرى الفلسطينيين فقد تبقى نحو 1590 أسيرا سيطلق سراحهم فيما تبقى من أسابيع المرحلة الأولى.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

وكانت حركة حماس قد أفرجت، السبت الماضي، عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأطلقت إسرائيل في المقابل سراح 200 معتقل فلسطيني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن ثلاث محتجزات في مقابل 90 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل. وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ 26 العدد المتبقي للمحتجزين في غزة الذين يفترض الإفراج عنهم. وكانت قد سُلّمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين إنما من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.

ومنذ أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني جرى إطلاق سراح ثلاث مدنيات وأربع مجندات مقابل الإفراج عن 290 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية. (العربية)
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