اقتصاد أوروبا يُسجّل نموا صفريا

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أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد أوروبا راوح مكانه حيث سجل معدل نمو صفري على أساس فصلي خلال الربع الأخير من عام 2024، مع انكماش الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو لمدة عامين على التوالي.وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتا دون أي زيادة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.وتباطأ الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، حيث كانت الشركات غير مستقرة بسبب احتمالات حدوث اضطرابات تجارية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع بقاء المستهلكين على حذرهم في الإنفاق إثر تضررهم من التضخم. (سكاي نيوز)