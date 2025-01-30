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قرار إسرائيلي بوقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:25
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن ‏المستوى السياسي، قرّر تجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال مصدر أمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت أدراجها إلى الأماكن التي انطلقت منها".
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وكتبت الصحيفة أنه "احتجاجا على الطريقة التي تم بها إطلاق سراح الرهائن، قرر المستوى السياسي تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين حتى إشعار آخر".
 
إلى ذلك، أفادت مصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن "تعليمات عرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين صدرت عن المستوى السياسي".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نقلت تل أبيب رسائل تهديد وغضب للوسطاء القطريين والمصريين، بسبب مشاهد إطلاق سراح الأسيرين أربيل يهود وغادي موزس من خان يونس. (روسيا اليوم)
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