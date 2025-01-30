"أبو العبود"... إسرائيل اغتالت أسيرا محررا في نابلس

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اغتالت قوة إسرائيلية خاصة الأسير الفلسطيني المحرر قاسم العكليك خلال تواجده في سيارة مع زوجته في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن العكليك، الشهير باسم أبو العبود، أسير محرر أمضى نحو 20 عاما في سجون إسرائيل، وقد أطلقت وحدة "اليمام" الرصاص بشكل مباشر على رأسه في منطقة كلية الروضة، فيما أصيبت زوجته برصاصة في قدمها.ويعد العكليك أحد أبرز المقاومين في نابلس، وهو من مرتبات قوات الأمن الوطني الفلسطيني. (روسيا اليوم)