Advertisement

عربي-دولي

"أبو العبود"... إسرائيل اغتالت أسيرا محررا في نابلس

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1313577-638738454711133235.jpg
Doc-P-1313577-638738454711133235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اغتالت قوة إسرائيلية خاصة الأسير الفلسطيني المحرر قاسم العكليك خلال تواجده في سيارة مع زوجته في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن العكليك، الشهير باسم أبو العبود، أسير محرر أمضى نحو 20 عاما في سجون إسرائيل، وقد أطلقت وحدة "اليمام" الرصاص بشكل مباشر على رأسه في منطقة كلية الروضة، فيما أصيبت زوجته برصاصة في قدمها.
Advertisement

ويعد العكليك أحد أبرز المقاومين في نابلس، وهو من مرتبات قوات الأمن الوطني الفلسطيني. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2025-01-30
14:05 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
13:47 | 2025-01-30
13:40 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24