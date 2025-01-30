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عربي-دولي

فرق الانقاذ في واشنطن تعلنها: لا ناجين من حادث تحطم الطائرة

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:02
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بينما لا تزال فرق الانقاذ تعمل في موقع تحطم طائرة ركاب أميركية تقل 64 شخصا إثر اصطداها بمروحية عسكرية، في مياه نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في واشنطن، حسمت النتيجة.

فقد أعلن مسؤولون رسميون اليوم الخميس ألا ناجين من هذا الحادث المروع.
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