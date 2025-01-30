شاهد على واحدة من أسوأ الحوادث الجوية.. فيديو يوثق لحظة الكارثة بمطار ريغان





الحادث تم توثيقه بشكل حاسم بواسطة كاميرا "EarthCam"، التي كانت تسجل حركة الطائرات في المنطقة. وأصبح الفيديو شاهدًا على واحدة من أسوأ الحوادث الجوية في المنطقة، حيث يظهر الطائرة والمروحية وهما تشتعلان في السماء بعد التصادم.

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تمكنت كاميرا "EarthCam" من توثيق اللحظة المأساوية التي اصطدمت فيها طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأميركية، بمروحية عسكرية في السماء مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى انفجار مدو في الهواء.الحادث تم توثيقه بشكل حاسم بواسطة كاميرا "EarthCam"، التي كانت تسجل حركة الطائرات في المنطقة. وأصبح الفيديو شاهدًا على واحدة من أسوأ الحوادث الجوية في المنطقة، حيث يظهر الطائرة والمروحية وهما تشتعلان في السماء بعد التصادم.

وفي أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 19 جثة حتى الآن وسط ظروف صعبة نتيجة المياه العكرة. وكانت الطائرة، التي تحمل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن العاصمة. أما المروحية العسكرية، التي كانت تقل ثلاثة أفراد، فكانت تشارك في رحلة تدريبية.







ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن الطائرة من طراز "CRJ700"، وهي من إنتاج شركة "بومباردييه" الكندية. الطائرة تديرها شركة "PSA Airlines" التابعة لشركة "American Airlines"، وتستوعب ما بين 68 و78 راكبًا. كما تعمل بمحركين نفاثين مثبتين في الجزء الخلفي، وكانت قد طارت لأول مرة في عام 1999، وتم التوقف عن إنتاجها في عام 2020، فيما تم تصنيع الطائرة المتحطمة في عام 2004.



أما المروحية العسكرية، فهي من طراز "UH-60 Black Hawk" وهي تابعة للجيش الأميركي. (سكاي نيوز)