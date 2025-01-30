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إقتصاد

إنكماش الاقتصاد في ألمانيا

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:16
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انكمش الاقتصاد الألماني بأكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2024، مما أثار مجددا مخاوف من الركود في وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا حالة غموض سياسي قبل إجراء انتخابات على مستوى البلاد، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2%، بحسب ما أظهرت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي
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وقد تم تعديل النسبة من 0.1 نقطة مئوية، التي أعلن عنها المكتب في التقديرات الأولية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي معدل.

وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متواليين.

وأوضح مكتب الإحصاء أنه على الرغم من ارتفاع الانفاق الخاص والحكومي، فإن الصادرات كانت أقل بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثالث. (سكاي نيوز)

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