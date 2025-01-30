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عربي-دولي

بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية.. سؤال من ترامب لبرج مراقبة مطار ريغان

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:21
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار "ريغان" في واشنطن "كان يجب منعه".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "كانت الطائرة على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار. كانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الزمن. إنها ليلة صافية، وكانت أضواء الطائرة مضاءة، فلماذا لم ترتفع المروحية أو تنزل أو تستدير".
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وسأل: "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب عليها فعله بدلا من سؤالها عما إذا كانت قد رأت الطائرة؟ هذا وضع سيء ويبدو أنه كان ينبغي منعه. ليس جيدا!".

ويأتي تصريح ترامب إثر اصطدام طائرة ركاب من نوع "Bombardier"، على متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، مع مروحية عسكرية من نوع "Sikorsky" بالقرب من مطار "رونالد ريغان" في العاصمة واشنطن.

وقال مسؤولون إن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" تعرضت لاصطدام في الجو مساء الأربعاء، بمروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأميركي، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.
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