مكتب نتنياهو: حصلنا على تعهدات من الوسطاء لضمان سلامة الرهائن

بعدما أعلنت إسرائيل عن تأجيل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بحجة "خوفها على رهائنها"، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب حصلت على تعهدات من الوسطاء بضمان سلامة الرهائن أثناء الإفراج عنهم.

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وأضاف أن إسرائيل تلقت "ضمانة" من الوسطاء بشأن الإفراج الآمن عن الرهائن المتبقين. (العربية)