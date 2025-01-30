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صحة

"مرض قاتل" يتفشى في هذه الدولة.. ووفاة شخص!

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:29
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تفشى فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا، وسجلت أولى الوفيات أمس الأربعاء، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في أوغندا.

وحاول المريض، وهو ممرض في مستشفى مولاغو بالعاصمة، في البداية تلقي العلاج في مرافق مختلفة منها مولاغو بعد ظهور أعراض تشبه الحمى.
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وقالت الوزارة "عانى المريض من فشل وظائف عدة أعضاء وتمكن منه المرض في مستشفى مولاغو الوطني في 29 كانون الثاني، وأكدت عينات ما بعد الوفاة إصابته بسلالة السودان من فيروس إيبولا".

وتنتقل الحمى النزفية شديدة العدوى من خلال ملامسة سوائل وأنسجة مصابة، وتشمل الأعراض الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات ونزيفا.

كان آخر تفش للمرض في أوغندا في عام 2022 وأعلنت القضاء عليه في 11 كانون الثاني 2023 بعد ما يقرب من 4 أشهر كافحت خلالها لاحتواء العدوى الفيروسية.

وأودى ذلك التفشي بحياة 55 من أصل 143 مصابا وكان من بين الوفيات 6 عاملين في قطاع الصحة. (سكاي نيوز)

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