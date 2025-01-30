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عربي-دولي

بعد تعهدات بضمان سلامة الرهائن.. حافلات الأسرى الفلسطينيين تصل رام الله

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:05
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بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "تسلمت تعهدات من الوسطاء بضمان سلامة الرهائن خلال عملية الإفراج عنهم" بعد تأجيل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بدعوى "الخوف على سلامة رهائنها"، وصلت الحافلات.
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فقد خرجت حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر مساء الخميس، ووصلت بهم إلى رام الله.

وأظهرت لقطات الفيديوهات لحظات وصول قوافل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إثر صفقة التبادل واتفاق وقف النار في قطاع غزة. (العربية) 

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