بعد تعهدات بضمان سلامة الرهائن.. حافلات الأسرى الفلسطينيين تصل رام الله

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فقد خرجت حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر مساء الخميس، ووصلت بهم إلى رام الله.وأظهرت لقطات الفيديوهات لحظات وصول قوافل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إثر صفقة التبادل واتفاق وقف النار في قطاع غزة. (العربية)