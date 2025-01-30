عُرف بعملية الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي... "الزبيدي" حُرّ (فيديو)

الإعلام العبري “يرفع شارة النصر بيديه الملطخة بدمانا”



غزة تُحرر الأسير القائد زكريا الزبيدي، وهو الأسير الثاني من أسرى نفق الحرية "سجن جلبوع "الذين تم إطلاق سراحهم في عمليات التبادل مع المقاومة.



غزة وعدت وأوفت . pic.twitter.com/cA89ZOiBbR