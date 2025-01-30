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عربي-دولي

عُرف بعملية الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي... "الزبيدي" حُرّ (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:22
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء الخميس، مشاهد من إطلاق سراح الأسير زكريا الزبيدي الذي ارتبط اسمه بعملية الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس".
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