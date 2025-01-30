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عربي-دولي

الشيباني التقى نظيره القطري: نتطلع لمواصلة علاقاتنا الثنائية

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:45
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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الأمير محمد بن عبد العزيز الخليفي، اليوم الخميس، ان "دولة قطر كانت حليفا ثابتا للشعب السوري، وستظل سوريا تتذكر الدعم القطري الثابت للشعب وقضاياه".
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وقال: "ناقشنا مع الوفد القطري إطارا شاملا للتعاون الثنائي لإعادة الإعمار في مختلف القطاعات، ونتطلع لمواصلة علاقاتنا الثنائية وتعزيز الروابط الأخوية".

اضاف: "ان إعادة بناء سوريا تتعلق بضمان حق كل السوريين في الداخل والخارج ومنحهم فرصة لاستعادة أرضهم وحقوقهم".

من جهته، قال الخليفي: "نثمن القرارات الإيجابية والمميزة والانتقال لهذه المرحلة الانتقالية الهامة، والشعب السوري قدم درسا رائعا بعدم الاستسلام، والمطالبة بحقوقه المشروعة".

أضاف: "نسعى إلى تطوير العلاقات وتعزيز شراكاتنا، وستستمر قطر بدعم الأشقاء في سوريا بكافة المجالات".
 
واكد أن بلاده "تقف قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية وموقفنا ثابت في دعم الشعب السوري".
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