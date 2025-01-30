الشيباني التقى نظيره القطري: نتطلع لمواصلة علاقاتنا الثنائية

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وقال: "ناقشنا مع الوفد القطري إطارا شاملا للتعاون الثنائي لإعادة الإعمار في مختلف القطاعات، ونتطلع لمواصلة علاقاتنا الثنائية وتعزيز الروابط الأخوية".اضاف: "ان إعادة بناء سوريا تتعلق بضمان حق كل السوريين في الداخل والخارج ومنحهم فرصة لاستعادة أرضهم وحقوقهم".من جهته، قال الخليفي: "نثمن القرارات الإيجابية والمميزة والانتقال لهذه المرحلة الانتقالية الهامة، والشعب السوري قدم درسا رائعا بعدم الاستسلام، والمطالبة بحقوقه المشروعة".أضاف: "نسعى إلى تطوير العلاقات وتعزيز شراكاتنا، وستستمر قطر بدعم الأشقاء في سوريا بكافة المجالات".واكد أن بلاده "تقف قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية وموقفنا ثابت في دعم الشعب السوري".