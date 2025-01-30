Advertisement

عربي-دولي

أبو عبيدة يعلن عن استشهاد محمد الضيف و6 قياديين آخرين (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1313675-638738617526031282.jpeg
Doc-P-1313675-638738617526031282.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب القائد محمد الضيف خلال معركة "طوفان الأقصى"، بالإضافة إلى استشهاد عدد من القادة البارزين.
 
Advertisement
وفي خطاب له، قال أبو عبيدة إن القادة الذين استشهدوا هم أعضاء في المجلس العسكري العام لكتائب القسام، وهم: القائد الشهيد مروان عيسى (أبو البراء)، نائب قائد أركان كتائب القسام، القائد المجاهد الشهيد غازي أبو طماعة (أبو موسى)، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، القائد المجاهد الشهيد رائد ثابت (أبو محمد)، قائد ركن القوى البشرية، القائد المجاهد الشهيد رافع سلامة (أبو محمد)، قائد لواء خان يونس.
كما أعلن أبو عبيدة عن استشهاد القائدين المجاهدين في وقت سابق خلال المعركة: أحمد الغندور (أبو أنس)، قائد لواء الشمال، أيمن نوفل (أبو أحمد)، قائد لواء الوسطى.
 
 
وقد أشار أبو عبيدة إلى أن هؤلاء القادة الشهداء هم رموز عظيمة للمقاومة والجهاد، وأن استشهادهم يعكس عظمة تضحياتهم في سبيل القضية الفلسطينية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:50 | 2025-01-30
14:30 | 2025-01-30
14:05 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
13:47 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24