أبو عبيدة يعلن عن استشهاد محمد الضيف و6 قياديين آخرين (صورة)

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب القائد محمد الضيف خلال معركة "طوفان الأقصى"، بالإضافة إلى استشهاد عدد من القادة البارزين.

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وفي خطاب له، قال أبو عبيدة إن القادة الذين استشهدوا هم أعضاء في المجلس العسكري العام لكتائب القسام، وهم: القائد الشهيد مروان عيسى (أبو البراء)، نائب قائد أركان كتائب القسام، القائد المجاهد الشهيد غازي أبو طماعة (أبو موسى)، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، القائد المجاهد الشهيد رائد ثابت (أبو محمد)، قائد ركن القوى البشرية، القائد المجاهد الشهيد رافع سلامة (أبو محمد)، قائد لواء خان يونس.

كما أعلن أبو عبيدة عن استشهاد القائدين المجاهدين في وقت سابق خلال المعركة: أحمد الغندور (أبو أنس)، قائد لواء الشمال، أيمن نوفل (أبو أحمد)، قائد لواء الوسطى.

وقد أشار أبو عبيدة إلى أن هؤلاء القادة الشهداء هم رموز عظيمة للمقاومة والجهاد، وأن استشهادهم يعكس عظمة تضحياتهم في سبيل القضية الفلسطينية.