فرنسا تؤكد عدم نيتها إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند

Advertisement

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لا نية لدى باريس لإرسال قوات عسكرية إلى جزيرة غرينلاند التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضعها تحت سيطرة بلاده.جاء ذلك على لسان متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، رداً على سؤال لمراسل الأناضول بشأن مسألة غرينلاند.وشدد لوموان على أن مبدأ عدم المساس بحدود الدول وسيادتها ساري المفعول في أوروبا.وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو، أكدا هذا المبدأ لنظيريهما الدنماركيين خلال زيارتهما إلى باريس هذا الأسبوع.وشدد متحدث الخارجية الفرنسية على أن "إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند غير مطروح على الإطلاق".وتابع: "المسألة تتعلق فقط بتأكيد ضرورة احترام الحدود وسيادة الدول، وهو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية، ليس لدى الاتحاد الأوروبي فحسب، بل في العالم". (الأناضول)