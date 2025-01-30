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وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "لا نعرف ما الذي أدى إلى هذا الحادث، لكن لدينا بعض الآراء والأفكار القوية للغاية"، مضيفاً "سنعمل على معرفة أسباب الحادثة والتأكد من عدم تكرارها".وأكد ترامب مصرع جميع ضحايا الحادثة، مشيرا إلى أن "العمل تحوّل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث".ولفت ترامب إلى أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة كان موقعها "سيئا بما يفوق التصور".واتهم ترامب الرئيسين جو بايدن وباراك أوباما بخفض معايير السلامة الجوية من خلال التوظيف وفقا لمبدأ التنوّع.ولم ترد أي تفاصيل بعد عن سبب الحادثة إذ قال مسؤولون في قطاع النقل إن الطائرة والمروحية كانتا في مسار طيران عادي في ليلة صافية مع رؤية جيدة.وبحسب التسجيلات الصوتية، سأل مراقبو الحركة الجوية المروحية مرارا عما إذا كانت طائرة الركاب "في مرمى البصر".ثم قبل التحطم مباشرة، طلبوا منها "المرور خلف" الطائرة.وسقطت الطائرتان في نهر بوتومك وبدا جسم طائرة الركاب منقسما إلى ثلاثة أجزء. (الحرة)