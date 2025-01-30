بن غفير غاضب بعد إطلاق سراح المُخطط لاغتياله: شهادة على الاستسلام!

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وقال بن غفير إن "إطلاق سراح رشيد الرشق الذي خطط لاغتيالي وزكريا زبيدي وغيرهما شهادة على الاستسلام والاتفاق التفريطي".وأضاف "يجب إعادة المختطفين بقطع الكهرباء عن غزة ووقف دخول الوقود والمعونات الإنسانية".وأشار في تغريدة إلى الثمن الذي دفعته الحكومة الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الرهائن يعتبر "فشلا كاملا"، مضيفا أنه "يجب علينا العودة للحرب والتدمير".