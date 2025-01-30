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عربي-دولي

بعد خروج دفعة جديدة من الأسرى... حماس تكشف عن خطواتها المُقبلة

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:47
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أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أنها ستعمل بكل عزيمة حتى إفراغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها "مستمرة في المساعي، دون أن يثنيها شيء، لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة".
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وقالت "حماس" في بيان بمناسبة خروج دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين: "نبرِق مجددا إلى شعبنا الفلسطيني المرابط بأسمى معاني الفخر والعزة، بمناسبة خروج دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن أرغمته مقاومتنا الباسلة على فتح زنازينه لهم، وذلك بموجب اتفاق وقف العدوان وتبادل الأسرى".
 
وأضافت: "إن الاستقبال الحاشد الذي حظي به أسرانا المحررون من قبل جموع شعبنا، رغم محاولات الاحتلال التنكيل بهم وبعوائلهم، هو رسالة واضحة للمحتل بأن قضية الأسرى خط أحمر، وأن إرهابه لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله حتى تحرير جميع الأسرى واستعادة الأرض والمقدسات".
 
وختمت: "نعاهد شعبنا العظيم بأننا لن نتخلى عن أسرانا، وسنبقى نعمل بكل جهد وعزيمة حتى تُفرَغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا الأبطال، ولن يثنينا تهديد العدو أو بطشه عن الاستمرار في مساعينا لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة".
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