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عربي-دولي

في دولة عربية.. إحباط مُخطط إرهابي "خطير"

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:05
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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، اليوم الخميس، أنها أحبطت مخططا كان من بين أهدافه "تفجير مقرات أمنية" في المملكة، مشيرة إلى أنها "أوقفت أربعة مشتبه بهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي".
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وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي، في مؤتمر صحافي بمقر المكتب في سلا، قرب الرباط، إن المكتب تمكن "من إحباط مخطط إرهابي خطير باستعمال مواد متفجرة".
 
ويشتبه بتورط أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، في التحضير لهذا المخطط.
وقد أوقفوا صباح الأحد في منطقة حد السوالم بضواحي الدارالبيضاء، وفق ما أعلن المكتب في وقت سابق.
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