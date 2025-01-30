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عربي-دولي

لافروف يبحث مع نظيره السعودي الوضع في سوريا

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:50
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الوضع في سوريا، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 30 يناير، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. وتم بحث عدد من القضايا الإقليمية وعلى وجه الخصوص الوضع في سوريا".
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وأكد الجانبان تمسك البلدين بضرورة توحيد الجهود لتسهيل حل الأزمات في الشرق الأوسط.
(روسيا اليوم)
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