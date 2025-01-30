لافروف يبحث مع نظيره السعودي الوضع في سوريا

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الوضع في سوريا، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 30 يناير، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. وتم بحث عدد من القضايا الإقليمية وعلى وجه الخصوص الوضع في سوريا".وأكد الجانبان تمسك البلدين بضرورة توحيد الجهود لتسهيل حل الأزمات في الشرق الأوسط.(روسيا اليوم)