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عربي-دولي

إسرائيل تُعلنها... إليكم الشروط المفروضة لاستئناف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:50
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كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شروط استئناف إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمرا بتأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهما اليوم حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين لدينا في الدفعات التالية".
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وأضاف: "تطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن ‏المستوى السياسي قرر تجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك بسب مشاهد عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في خان يونس.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت أدراجها إلى سجن عوفر بعد خروجها بالفعل، احتجاجا على الطريقة التي تم بها إطلاق سراح الرهائن.

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