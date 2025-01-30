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إقتصاد

خبر إيجابي عن "الليرة السورية"... هذا ما سجلته اليوم (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 15:36
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شهدت الليرة السورية اليوم الخميس، تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت بالسوق الموازية 9900 ليرة لكل 1 دولار، لأول مرة منذ 2023، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم" الاقتصادي.

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وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة 9% في السوق الموازية، وهو انخفاض لم يكن ناتجا عن تحسن في الإنتاج القابل للتصدير أو تراجع في حجم المستوردات، بل يعود إلى فائض العرض من الدولار لأسباب عدة، وفق خبير اقتصادي.


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