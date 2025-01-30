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عربي-دولي

تصريح "خطير" من ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان الفلسطينيين من غزة

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:37
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الأردن ومصر ستستقبلان الفلسطينيين من سكان غزة.

وأضاف ترامب في كلمة له: "فعلنا الكثير من أجلهم وسيفعلون ما طلبناه".

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة "ليست منخرطة فيما يجري في سوريا التي تعيش في فوضى".
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وتابع: "لم أقل أنني سأسحب القوات الأميركية من سوريا".
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