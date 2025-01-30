يُصافح رئيس "تمّ اغتياله".. صورة للسيسي في صحيفة إسرائيلية تُثير الجدل (صورة)

صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية الناطقة بالإنجليزية والتابعة للاستخبارات الصهيونية
جايبة صورة الرئيس #السيسى مع رئيسى الايرانى الذى تم اغتياله.
هل دا تهديد ام دى رسالة لهم ان مصر وايران اصبحوا هما العدو الحقيقي لاسرائيل. pic.twitter.com/ZSkJpAphhK
— القَاَئِد عَبْداللّه ◼️◾▪️ (@alqaeed36) January 30, 2025
صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية الناطقة بالإنجليزية والتابعة للاستخبارات الصهيونية
جايبة صورة الرئيس #السيسى مع رئيسى الايرانى الذى تم اغتياله.
هل دا تهديد ام دى رسالة لهم ان مصر وايران اصبحوا هما العدو الحقيقي لاسرائيل. pic.twitter.com/ZSkJpAphhK