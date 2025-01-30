يُصافح رئيس "تمّ اغتياله".. صورة للسيسي في صحيفة إسرائيلية تُثير الجدل (صورة)

صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية الناطقة بالإنجليزية والتابعة للاستخبارات الصهيونية

جايبة صورة الرئيس #السيسى مع رئيسى الايرانى الذى تم اغتياله.

هل دا تهديد ام دى رسالة لهم ان مصر وايران اصبحوا هما العدو الحقيقي لاسرائيل. pic.twitter.com/ZSkJpAphhK — القَاَئِد عَبْداللّه ◼️◾▪️ (@alqaeed36) January 30, 2025 Advertisement

وأرفقت الصحيفة صورة للسيسي ورئيسي من لقاء سابق بينهما، بخبر تناول رفض الرئيس المصري رفضا صارما فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول هذا الأمر.واختلفت التفسيرات لهذه الخطوة "غير الضرورية مهنيا" لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها تهديدا للرئيس المصري باعتبار أنه مع رئيس "تم اغتياله"، بينما رأي آخرون أنها قد تشير إلى تشابه مواقف القاهرة وطهران، أو هي بعيدة تماما عن أي معنى مقصود.