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عربي-دولي

يُصافح رئيس "تمّ اغتياله".. صورة للسيسي في صحيفة إسرائيلية تُثير الجدل (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:51
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أثارت صورة نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يصافح نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، تساؤلا كبيرة بين المصريين.

وأرفقت الصحيفة صورة للسيسي ورئيسي من لقاء سابق بينهما، بخبر تناول رفض الرئيس المصري رفضا صارما فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول هذا الأمر.

واختلفت التفسيرات لهذه الخطوة "غير الضرورية مهنيا" لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها تهديدا للرئيس المصري باعتبار أنه مع رئيس "تم اغتياله"، بينما رأي آخرون أنها قد تشير إلى تشابه مواقف القاهرة وطهران، أو هي بعيدة تماما عن أي معنى مقصود.


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