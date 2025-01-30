Advertisement

عربي-دولي

روبيو يوضح أسباب سعي ترامب لشراء غرينلاند

Lebanon 24
30-01-2025 | 18:36
A-
A+
Doc-P-1313756-638738844447028047.jpg
Doc-P-1313756-638738844447028047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إن "الرئيس دونالد ترامب جادّ في سعيه لشراء غرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي".

وفي مقابلة، قلّل روبيو من أهمية التهديد الذي قد تلجأ إليه الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، لكنه أكّد أن "تصريحات ترامب بشأن غرينلاند ليست مزحة".
Advertisement
وأوضح لإذاعة "سيريوس إكس إم": "لقد أعلن الرئيس ترامب ما ينوي القيام به، وهو شراؤها".

وأضاف: "لا يتعلّق الأمر بشراء الأرض لغرض شراء الأرض. هذا في مصلحتنا الوطنية ويجب حلّه".

وفي إشارة إلى ضمانات الناتو للدنمارك، قال روبيو: "لدينا اتفاقية دفاع معهم لحماية غرينلاند إذا تعرّضت لهجوم".

وتابع قائلاً: "إذا كنّا بالفعل ملزمين بفعل ذلك، فقد يكون من الأفضل أن تكون لدينا سيطرة أكبر على ما يحدث هناك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:03 | 2025-01-31
00:55 | 2025-01-31
00:51 | 2025-01-31
00:48 | 2025-01-31
00:35 | 2025-01-31
00:22 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24