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إقتصاد

ترامب يحذر دول "بريكس" من استبدال الدولار.. ورسوم جمركية تلوح بالأفق

Lebanon 24
30-01-2025 | 23:06
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لدول مجموعة "بريكس" من إطلاق عملة جديدة أو دعم أي بديل للدولار الأميركي، ملوحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% في حال تحدي هذا التحذير.

وفي بيان نشره عبر "تروث سوشيال"، أكد ترامب أنه سيطلب التزامًا رسميًا من هذه الدول بعدم استبدال الدولار، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه ردًا اقتصاديًا قويًا.
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من جهتها، ردت روسيا على هذه التهديدات، محذرة من أن محاولة إجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.
 
ولا تملك بريكس عملة مشتركة، لكن المناقشات طويلة الأمد بشأن هذا الأمر اكتسبت بعض الزخم بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب "لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار الأميركي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبا بالرسوم الجمركية، وداعا لأميركا!".

ووجه ترامب تحذيره لمجموعة بريكس في وقت تترقب فيه كندا والمكسيك قراره بشأن تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البلدين اعتبارا من أول شباط.

ويدرس ترامب استخدام الرسوم الجمركية أداة لحمل المكسيك وكندا على المساعدة في وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وخاصة مادة الفنتانيل القاتلة، وكذلك المهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)

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