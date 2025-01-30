رسميا.. قطع المساعدات الأميركية عن المنظمات الأوكرانية

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أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" عن أن المنظمات الأوكرانية التي كانت تعمل بتمويل من المنح الأميركية تلقت رسائل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطالبها بوقف جميع مشاريعها بشكل فوري.وقالت أولغا رودينكو رئيسة تحرير الصحيفة: "بعد يومين من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب (القاضي بتعليق برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما)، تلقت المنظمات الأوكرانية التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسائل تقول: أوقفوا جميع الأنشطة فورا ولا تتكبدوا نفقات جديدة".وأعربت رودينكو عن استيائها من أن تمويل المشاريع الأوكرانية "توقف بين ليلة وضحاها" بعد قرار الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن الأموال الموجودة في حسابات المنظمات قد تم تجميدها.وكان البيت الأبيض قد أعلن في 21 كانون الثاني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا بتعليق مساعدات التنمية للدول الأخرى لمدة 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأميركية. (روسيا اليوم)