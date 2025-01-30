مجلس الشيوخ الأميركي يعيّن وزيرا للداخلية.. وهذا اسمه

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أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس، تعيين دوغ بورغوم وزيرا للداخلية بعد أن اختاره الرئيس دونالد ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 79 صوتا مقابل رفض 18 .وبورغوم، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، هو ملياردير متخصص في صناعة البرمجيات، جاء من مجتمع زراعي صغير في ولاية نورث داكوتا.وشغل منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الغنية بالنفط لولايتين، وأطلق حملة رئاسية في 2023، لكنه انسحب بعد أشهر وسرعان ما أيد ترامب.كما اختار ترامب بورغوم لرئاسة المجلس الوطني للطاقة الجديد الذي يهدف إلى تحقيق "الهيمنة على الطاقة" الأميركية. وسيتاح له أيضا مقعد في مجلس الأمن القومي، وهو أمر غير مسبوق لوزير داخلية. (روسيا اليوم)