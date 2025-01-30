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عربي-دولي
لليوم العاشر.. إسرائيل تواصل عدوانها على جنين
Lebanon 24
30-01-2025
|
23:34
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قتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي أمس الخميس في مخيم جنين مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها لليوم العاشر على التوالي حيث وصل عدد القتلى إلى 19 شخصا، وسجلت عشرات الإصابات والاعتقالات.
وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل مواطنين في مخيم جنين، واحتجاز جثمانيهما.
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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن الشابين هما يزن حاتم عطية الحسن من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين. (روسيا اليوم)
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