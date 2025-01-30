بضربة جوية دقيقة.. تصفية قيادي إرهابي كبير في سوريا (صور)

Advertisement

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، تصفية قيادي كبير في جماعة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة" يوم الخميس، بغارة جوية دقيقة، في شمال غرب سوريا.وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها: "في 30 كانون الثاني، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، استهدفت وقتلت محمد صلاح الزبير، أحد كبار قادة منظمة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة".وأوضحت أن "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزامها المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وصرح الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، بالقول: "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا، ضد الجماعات التي تخطط لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".