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عربي-دولي

لقب بـ"الشبح".. من هو محمد الضيف الذي طاردته إسرائيل لأكثر من 3 عقود ؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 23:50
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أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الخميس، استهشاد قائدها العام محمد الضيف إلى جانب أربعة آخرين من كبار قادتها خلال الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة.

ويعد الضيف صاحب المسيرة الطويلة والمحاطة بالغموض في حماس، حيث كانت له قدرة كبيرة على التخفي والإفلات من مطاردة إسرائيل التي وضعته على رأس قائمة المطلوبين منذ عقود.
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من هو محمد الضيف؟
- كان يشغل منصب قائد هيئة أركان كتائب القسام.
- تقول إسرائيل إنه أحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته فصائل فلسطينية على جنوبي إسرائيل.
- اسمه الحقيقي محمد دياب المصري.
- من مواليد عام 1965 في مخيم خان يونس للاجئين جنوبي قطاع غزة.
- أصبح الضيف زعيما لكتائب القسام في 2002.
- يعتبر أحد أكثر المطلوبين لدى إسرائيل لمدة ثلاثة عقود تقريبا، وكان أيضا مدرجا على القائمة الأميركية لـ"الإرهابيين الدوليين" منذ 2015.
- في مقاطع فيديو، ظهر الضيف أحيانا ملثّما أو في صورة ظلية، كما انتشرت صور نادرة له.
- نشرت إسرائيل في كانون الثاني 2024، صورة للضيف تظهره بعين مفقودة، من دون أن تحدّد متى تم التقاط هذه الصورة.
- أطلق عليه أعداؤه لقب "الشبح" و"القط ذي الأرواح التسعة" بسبب نجاته مرات عديدة من الموت.
- قتلت إسرائيل في 2014 زوجته وطفله الذي كان يبلغ من العمر يومها سبعة أشهر.
- يعتقد أن الضيف لعب دورا رئيسيا في شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس تحت غزة.
- طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو 2024 إصدار مذكرة اعتقال بحق الضيف، إلى جانب يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- أعلن الجيش الإسرائيلي في أغسطس الماضي أنه قتل الضيف في غارة جوية بمنطقة خان يونس.(سكاي نيوز)

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