العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة واشنطن المنكوبة

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أكدت وسائل إعلام أميركية، أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، بحسب ما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي "سي بي إس نيوز" و"إيه بي سي نيوز".وأوضحت وكالة سلامة النقل الأميركية المكلفة بالتحقيق، في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما، وفق ما ذكرت "فرانس برس". (ارم نيوز)