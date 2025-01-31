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عربي-دولي

بالفيديو.. جندي إسرائيلي يخرّب منزل طفل فلسطيني محرّر

Lebanon 24
31-01-2025 | 00:51
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قبيل ساعات من إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في الضفة الغربية، حيث وثّقت إحدى الفلسطينيات اقتحام منزل الطفل الأسير أحمد الفروخ في سعير بالخليل، قبيل تحريره، وسط اعتداءات ومنع للاحتفالات.

وسُمع صوت والدته وهي تندد بالممارسات الإسرائيلية قائلة: "الله يكسركم.. حطموا الكراسي"، في إشارة إلى تخريب قوات الاحتلال لمحتويات المنزل.
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أتى ذلك، فيما منعت إسرائيل أي مظاهر احتفالات في الضفة المحتلة، خلال استقبال الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر، وبينهم أسماء محكومين بالمؤبد.

وكانت حركة حماس سلمت أمس ثلاثة أسرى إسرائيليين وخمسة تايلانديين، في جباليا شمال غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

في حين أطلق سراح 110 فلسطينيين من سجن عوفر غرب رام الله، بعدما أرجأت العملية لساعات اعتراضا على احتشاد جموع حول الأسرى الإسرائيليين في موقع التسليم جنوب غزة.

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